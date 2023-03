Championnats du monde de shorttrack - La Belgique 4e en finale A du relais mixte

Le quatuor belge, qui avait écarté de justesse la Corée du Sud en demi-finales Stijn Desmet devançant de justesse le double champion du monde Park Ji Won, n'a jamais été mesure de revendiquer une médaille. Il a occupé la 4e place tout au long des 2000 mètres de l'épreuve. La victoire est revenue aux Pays-Bas (Teun Boer, Suzanne Schulting, Jens van't Wout, Xandra Velzeboer) en 2:41.646 devant la Chine (Gong Li, Li Wenlong, Lin Xiaojun, Zang Yize), 2e en 2:41.821 et l'Italie (Andrea Cassinelli, Arianna Sighel, Pietro Sighel et Arianna Valcepina), médaille de bronze en 2:41.907. La Belgique a été créditée de 2:42.082. La Chine avait remporté le titre olympique l'an dernier à Pékin devant l'Italie. Les Pays-Bas avaient pris la 4e place derrière la Hongrie. La Belgique n'était pas présente dans cette course aux JO. (Belga)