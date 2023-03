Coupe de Belgique de basket - Anvers bat Ostende et remporte sa 5e Coupe de Belgique

Anvers démarrait bien la rencontre et menait 25-17 à la fin du premier quart-temps. Ostende réduisait légèrement l'écart. Le score au repos était de 41-35. Les Côtiers refaisaient leur retard en début de troisième quart-temps et menaient même 54-57 après un trois points de Pierre-Antoine Gillet. Mais les Giants inscrivaient 8 points de suite pour repasser devant et entamer le dernier quart en menant 62-57. En début de dernier quart, Anvers perdait Spencer Butterfield, son meilleur marqueur à ce moment-là (18 points), blessé au genou. Cela n'empêchait pas les Anversois de continuer sur leur lancée et de compter jusqu'à 10 points d'avance (71-61). Ostende revenait à 4 longueurs (75-71) à 30 secondes de la fin, mais Brandon Anderson mettait Anvers à l'abri avec deux lancers francs. Butterfield et Desonta Bradford ont les Anversois les plus prolifiques (18 points). Côté ostendais, Gillet a également fini avec 18 points au compteur. Anvers décroche sa cinquième Coupe après 2000, 2007, 2019 et 2020. Ostende, qui a remporté 20 fois le trophée, s'incline à nouveau en finale après avoir été battu par Limburg United l'an passé. (Belga)