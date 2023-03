Crise de l'accueil - La police est présente à Saint-Josse où un bâtiment est investi par des demandeurs d'asile

Le bâtiment, qui vient d'être rénové et est destiné à accueillir le futur centre de crise national, est référencé au numéro 25 de la rue Georges Matheus à Saint-Josse-ten-Noode, mais dispose aussi d'une entrée donnant sur le boulevard du Roi Albert II, située sur la commune de Bruxelles. Les exilés, en majorité des demandeurs d'asile selon le collectif Stop à la crise de l'accueil, ont pris possession du bâtiment dimanche vers 15h00 et ont bloqué les entrées de l'intérieur. Une cinquantaine d'occupants étaient annoncés, mais ils sont finalement environ septante à l'intérieur. Des patrouilles des zones de police Bruxelles-Nord et Bruxelles-Capitale/Ixelles sont ensuite intervenues sur place et ont entamé un dialogue avec les représentants du collectif de soutien des demandeurs d'asile. La prise de possession de ce bâtiment, propriété de l'État fédéral, intervient après l'expulsion de ces demandeurs d'asile de l'Allée du Kaai, vendredi, où ils s'étaient établis, faute d'avoir pu obtenir une place dans un centre d'hébergement de Fedasil, l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile. Or, rappelle le collectif de soutien, la Belgique a le devoir de leur assurer un accueil digne. (Belga)