Des milliers de manifestants à Prague contre la pauvreté et la livraison d'armes

Les participants hissaient le drapeau tchèque et ont demandé la démission du gouvernement conservateur, comme en témoignent des images et vidéos postées en ligne. Les manifestants accusent le cabinet du Premier ministre Petr Fiala de ne pas faire assez d'efforts pour combattre l'inflation. A la fin du rassemblement, certains manifestants se sont dirigés vers le musée national, demandant que le drapeau ukrainien qui y est suspendu soit remplacé par le tchèque. Le gouvernement tchèque devrait endosser le rôle de médiateur au sujet de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et encourager des pourparlers de paix, font encore valoir les manifestants. Ils sont en faveur de la poursuite de l'aide à l'Ukraine mais celle-ci devrait être limitée à l'humanitaire et pas à la défense. Un plus petit groupe de contre-manifestants s'est réuni en hissant des drapeaux ukrainiens et de l'Otan de même que des bannières avec des slogans hostiles au Président russe Vladimir Poutine. (Belga)