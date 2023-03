Euro de voile ILCA - William De Smet 7e de sa régate et 19e après la 1re journée

De Smet a terminé 7e de la seule régate du jour, qu'il disputait dans la série rouge. Cela le place au 19e rang avec 7 points. En raison de l'absence de vent, aucune course n'a pu se disputer en ILCA 6, la catégorie d'Emma Plasschaert, Eline Verstraelen et Laura Bouckaert. Maarten Boot, Anders Buyltinck et Brecht Zwaenepoel, en ILCA 6 messieurs, n'ont également pas pu concourir dimanche. Lors du dernier Euro, en novembre à Hyères, Plasschaert s'était classée cinquième. Double championne du monde, en 2018 et 2021, elle n'a encore jamais gagné le titre européen, décrochant le bronze en 2018 et 2019. (Belga)