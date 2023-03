Invasion de l'Ukraine - Le Luxembourg déploie un contingent de 27 militaires en Roumanie

Ces militaires luxembourgeois seront intégrés au sein d'un bataillon multinational dirigé par la France et qui comprend également des troupes néerlandaises - qui seront remplacées à partir du mois de juillet par une compagnie belge. Ils effectueront notamment des missions de reconnaissance. Le gouvernement grand-ducal a validé le 12 décembre cette mission, d'une durée prévue de deux ans et demi. Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, François Bausch, a assisté dimanche au départ du contingent luxembourgeois, qui participera aux activités de vigilance renforcée (en anglais "enhanced Vigilance Activities", eVA) de l'Otan en Roumanie, décidées à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022. Le contingent a décollé à bord d'un avion militaire Airbus A400M de la flotte binationale belgo-luxembourgeoise, a précisé le ministère de la Défense dans un communiqué. La participation luxembourgeoise à l'eVA Roumanie prévoit un déploiement initial de 27 militaires, avec un seuil maximal de 30 membres de l'armée, pour une durée totale de 28 mois, dans le camp de Cincu (centre de la Roumanie). La mission des membres de l'armée consiste à participer avec un peloton de reconnaissance léger, intégré dans une compagnie néerlandaise/belge, ainsi qu'éventuellement avec des postes d'état-major ou de soutien opérationnel, administratif, logistique ou médical. "Je remercie tous les militaires luxembourgeois qui garantissent notre sécurité en Roumanie, côte à côte avec leurs alliés de l'OTAN. Leur présence envoie un signal clair de dissuasion et de volonté de défendre ensemble l'espace euro-atlantique", a déclaré M. Bausch, cité par le communiqué. (Belga)