Jupiler Pro League - La Gantoise s'impose 2-6 à Zulte Waregem et reste à 1 point du FC Bruges

Alors que Zulte Waregem s'était montré entreprenant en première période, ce furent les Buffalos qui prirent l'avance au marquoir dans le troisième quart d'heure. Julien de Sart trompait Sammy Bossut à la 37e minute et quatre minutes plus tard, Alessio Castro-Montes permettait aux Buffalos de mener 0-2 au repos. Timothy Derijck redonna espoir au Essevee en réduisant le score à la 52e minute. Pas pour longtemps car sur l'action qui suivit, Bent Sormo dégageait maladroitement dans son rectangle. Un cadeau dont Gift Orban profita immédiatement, portant le score à 1-3 à la 53e minute. Jelle Vossen relança le suspense en faisant 2-3 à la 65e minute et, comme quelques minutes plus tôt, Orban redonnait immédiatement une avance de deux buts aux Gantois, cette fois d'un superbe coup franc (67e minute). Orban portait la marque à 2-5 à la 76e minute et s'offrait un quadruplé en fixant le score à 2-6 à la 83e. La Gantoise pointe au 5e rang avec 48 points, à une longueur de la 4e place du FC Bruges, qui a battu le Standard 2-0 en début d'après-midi. Zulte Waregem reste englué dans la zone rouge. L'équipe de Mbaye Leye est 17e et avant-dernière avec 23 unités. Les Flandriens comptent 4 points d'avance sur la lanterne rouge, Seraing, mais sont aussi à 4 unités du premier non-relégable, Courtrai. (Belga)