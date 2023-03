La Chine maintient à son poste le chef de la banque centrale dans une décision inattendue

La reconduction de Yi Gang au poste de gouverneur de la Banque populaire de Chine a été confirmée lors d'une réunion du Parlement chinois, alors que l'on s'attendait à ce que M. Yi, qui a atteint l'âge de la retraite, quitte ses fonctions. La Chine a également conservé d'autres hauts responsables économiques, notamment Wang Wentao et Liu Kun, qui resteront respectivement ministre du Commerce et ministre des Finances. Le gouvernement s'emploie à revitaliser l'économie chinoise, qui n'a progressé que de 3% l'année dernière, l'une de ses plus faibles performances depuis des décennies. Le marché immobilier chinois, qui, avec la construction, représente plus d'un quart du PIB, reste en plein marasme, après avoir subi un coup dur depuis que Pékin a commencé à sévir contre les emprunts excessifs et la spéculation galopante en 2020. Pékin a également confirmé des alliés clés du président Xi Jinping dans son nouveau cabinet. (Belga)