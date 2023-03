Les Belges à l'étranger - Arsenal s'impose avec 3 assists de Trossard, Southampton arrache le nul à Manchester Utd

Le Diable Rouge a trouvé la tête de Gabriel (20e) avant de trouver celle de Martinelli (26e) quelques minutes plus tard. En fin de première période, l'ancien joueur de Brighton a servi Martin Odegaard (45+2e) qui a envoyé une frappe puissante dans les filets de Bernd Leno. Dans un même temps, Manchester United et Southampton se sont quittés dos à dos au Old Trafford. Les Red Devils, réduit à dix après un tacle dangereux de Casemiro (34e), n'ont pas réussi à s'imposer face à la lanterne rouge de Premier League. Romeo Lavia a joué les 90 minutes dans les rangs des Saints. Au classement, Arsenal (66 points) conserve la tête du championnat anglais devant les Manchester City (61 points) qui ont un match de retard. Derrière les deux leaders, Manchester United (50 points) conserve la troisième place malgré le partage avec Southampton (22 points) qui est toujours lanterne rouge. Fulham (39 points) pointe en milieu de tableau avec le 8e rang. (Belga)