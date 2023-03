Les Belges à l'étranger - Le PSV s'impose facilement face à Cambuur

Remco Balk (22e) a d'abord ouvert le score pour Cambuur avant que Xavi Simons (25e) ne lance le PSV. Après la pause, Patrick van Aanholt (54e) et Anwar El-Ghazi (56e) ont tous les deux trouvé le chemin des filets grâce aux passes de Joey Veerman. À l'heure de jeu, Bjorn Johnsen (61e) a redonné espoir aux Jaunes et Bleus. Mais quelques minutes plus tard, le PSV a obtenu un penalty, converti par Fabio Silva (65e). En fin de rencontre, Anwar El-Ghazi (88e) a trompé une dernière fois Robbin Ruiter et signe un doublé. Au classement, le PSV (52 points) pointe au 4e rang derrière Alkmaar (53 points) alors que l'Ajax (55 points) et Feyenoord (55 points) se partagent la tête. Cambuur (16 points) maintient la lanterne rouge derrière Groningue (17 points). (Belga)