Les Belges à l'étranger - Strasbourg, avez Matz Sels, remonte deux buts et accroche Marseille

Réduit à dix depuis la 29e minute et le rouge de Leonardo Balerdi, Marseille parvenait à inscrire deux buts grâce à l'ancien Anderlechtois Chancel Mbemba (49e) et à un penalty d'Alexis Sanchez (76e). Jean-Eudes Aholou inscrivait un doublé en fin de match (88e et 89e) pour permettre à Strasbourg d'obtenir un point. L'OM reste deuxième de la Ligue 1, avec 56 points, dix de moins que le Paris Saint-Germain et deux de plus Lens. Strasbourg se sort de la zone rouge. Avec 23 points, les Alsaciens remontent en 15e position, mais avec le même nombre de points que Brest, 16e, et qu'Auxerre, 17e et premier relégable. (Belga)