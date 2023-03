Ligue 1: Lens et Openda à toute allure

Porté par le triplé foudroyant en moins de cinq minutes de Loïs Openda, Lens a renoué avec le succès après une grosse période de flottement en s'imposant facilement à Clermont (4-0) pour se replacer provisoirement sur le podium (3e), dimanche lors de la 27e journée de Ligue 1.

Les Sang et Or, qui restaient sur trois matches sans victoire, toutes compétitions confondues, se sont parfaitement relancés et mettent la pression sur Monaco (4e), qui reçoit Reims à 17h05, et Marseille, le dauphin du PSG, opposé à Strasbourg au Vélodrome en soirée (20h45).

C'est surtout la performance d'Openda qui restera dans les mémoires. L'attaquant lensois a, à lui tout seul, dynamité la défense clermontoise en inscrivant trois buts coup sur coup en première période, le triplé le plus rapide de ces 50 dernières années en championnat avec celui du Lillois Matt Moussilou en 2005 face à Istres.

De quoi faire du bien aux Nordistes, qui semblaient à la peine depuis leur exploit face au PSG en début d'année (3-1). Considérés après ce succès comme de possibles candidats au titre et gagnés par l'euphorie, Franck Haise et ses joueurs ont logiquement eu du mal à digérer ce statut. Ils restent néanmoins des postulants très sérieux à la Ligue des champions et Monégasques et Marseillais feraient bien de s'en méfier et de ne pas gaspiller trop de points en route.

- Nice fait du surplace -

Invaincu en Ligue 1 depuis le 11 janvier, Nice fait en revanche du surplace (7e) après le nul ramené de Nantes (2-2). Le dernier représentant français en Coupe d'Europe, qui reçoit le Sheriff Tiraspol jeudi en 8e de finale retour de la Ligue Europa Conférence, avait peut-être déjà la tête ailleurs. Le Gym a en effet mené deux fois au score avant d'encaisser un 2e but à seulement deux minutes de la fin du temps réglementaire.

En bas de tableau, Angers n'en finit pas de sombrer. La lanterne rouge, qui paraît déjà condamnée à la relégation, a concédé un 21e revers contre Toulouse (2-0), cinq jours après la démission de l'entraîneur Abdel Bouhazama, sur la sellette après la révélation de propos sexistes en soutien à un joueur poursuivi pour des attouchements.

Le club n'en finit pas de s'enfoncer dans la crise et plusieurs dizaines de supporters du SCO ont manifesté devant le stade avant le match en scandant "Direction, démission!" et en collant des affiches "Fiasco d'Angers, dégagez tous".