Lotto Volley League - Achel bat Waremme et prend la tête des Challenge playoffs

Pour son premier match de cette mini-compétition, Achel avait à coeur de montrer de quel bois il se chauffait. En face, l'objectif de Waremme était clair: poursuivre sur sa bonne lancée après avoir accroché une précieuse victoire à Guibertin une semaine plus tôt (0-3). C'est d'ailleurs sur cette lancée que les Wallons entamaient les débats, prenant le contrôle du match et remportant le premier set (25/22). Dans la foulée, l'équipe néerlandophone resserrait les rangs et affichait bien plus de sérieux, lui permettant d'égaliser avant de prendre les commandes (21/25, 15/25). La quatrième manche, elle, allait être bien plus disputée mais revenait également dans la besace d'Achel (23/25). Avec cette victoire, Achel prend la tête des Challenge playoffs avant d'accueillir Guibertin samedi prochain. (Belga)