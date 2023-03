Oscars 2023 - "Close" de Lukas Dhont dans la course à la statuette dimanche soir

Le deuxième long-métrage du réalisateur gantois affrontera dans la course à la statuette "À l'Ouest, rien de nouveau" (Allemagne), "Argentina, 1985" (Argentine), "EO" (Pologne) et "The Quiet Girl" (Irlande). La nouvelle adaptation d'"À l'Ouest, rien de nouveau", roman pacifiste sur l'horreur de la Première Guerre mondiale, est un sérieux concurrent. Le film d'Edward Berger est nommé dans neuf catégories, tout comme "The Banshees of Inisherin" de Martin McDonagh. Seul le foutraque "Everything Everywhere All At Once" de Dan Kwan et Daniel Scheinert fait mieux, avec 11 nominations. "Close" a remporté, lors de la récente cérémonie des Magritte du cinéma, sept prix, sur dix possibles, dont ceux du meilleur scénario, du meilleur film flamand et du meilleur espoir masculin pour Eden Dambrine. Le long-métrage a également été récompensé du Grand Prix du Festival de Cannes au printemps dernier. Dans ce film tourné à hauteur d'enfants, deux garçons, Léo et Rémi, vivent une amitié fusionnelle qui va être bouleversée par l'entrée au collège et les regards portés par leurs congénères. C'est la huitième fois qu'un long-métrage belge est nommé pour l'Oscar du meilleur film international. Avant "Close" avaient aussi été en lice "Paix sur les champs" (1970), "Le Maître de musique" (1988), "Daens" (1992), "Farinelli" (1994), "Everybody's Famous" (2000), "Tête de bœuf" (2011) et "Alabama Monroe" (2012). Lukas Dhont pourrait devenir dimanche soir le premier réalisateur belge à être récompensé dans cette catégorie. (Belga)