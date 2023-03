Paris-Nice - Tim Merlier, vainqueur de la première étape, renonce à disputer la dernière

Aucune raison n'a été donnée pour expliquer son absence sur les 118,4 km du parcours autour de Nice où a été donné le départ et où sera jugée l'arrivée et dont le sommet du célèbre Col d'Èze est situé à une quinzaine de kilomètres de la fin de l'épreuve. Merlier avait remporté au sprint la première étape de la Course au soleil. Il a aussi pris la 3e place de la 5e étape jeudi. (Belga)