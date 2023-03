Plusieurs personnes interpellées à la suite d'un cambriolage à Woluwe-Saint-Lambert

Le cambriolage a eu lieu au premier étage d'un immeuble, selon le média. Il y aurait eu un différend entre les voleurs si bien que, alertés par l'agitation, des voisins ont appelé la police. Celle-ci est arrivée sur les lieux peu de temps après et a déployé un dispositif important afin d'intercepter les malfaiteurs. Une femme a été arrêtée sur place, tandis qu'un homme a pris la fuite par l'arrière du bâtiment et a traversé plusieurs jardins avant d'être cueilli par la police, selon RTL Info. Au total, trois personnes auraient été arrêtées, dont une a été blessée. Un policier a lui aussi été blessé. L'intervention a duré un peu plus de deux heures. (Belga)