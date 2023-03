Report d'une tentative de lancement de la première fusée imprimée en 3D

Ce vol inaugural était très scruté, car il pourrait, en cas de succès, contribuer à révolutionner l'industrie du lancement. La fusée, appelée Terran 1, est développée par l'entreprise Relativity Space. La fenêtre de tir s'étendait de 13H00 (19H00 HB) à 16H00 locales mais, après plusieurs tentatives, le décollage a été reporté. Les moteurs de la fusée non habitée étaient en cours d'allumage quand un problème d'"automatisation" a contraint la société à interrompre le décollage. Une nouvelle tentative a eu lieu peu après, mais le lancement a été à nouveau interrompu en raison de problèmes de pression au deuxième étage de la fusée, a tweeté la société. "L'équipe s'est donnée à FOND aujourd'hui et nous en ferons de même lors de la prochaine tentative. Plus d'informations à venir sur la nouvelle date de lancement", a-t-elle écrit, après avoir assuré que "d'après une analyse initiale des données, le véhicule est en bon état". Lors de la fenêtre de tir, le compte à rebours a également été mis sur pause quand un bateau privé a pénétré dans la zone de sécurité. Une première tentative de lancement mercredi avait déjà été annulée à la dernière minute en raison d'un problème technique. Le but du premier vol test est de prouver que l'engin peut résister à la pression d'un décollage, et de récupérer un maximum de données pour la suite du développement de ces fusées, moins chères et plus faciles à fabriquer, selon la compagnie. (Belga)