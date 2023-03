Slovaquie: 12 touristes ensevelis par une avalanche survivent en s'extirpant de la neige

Trois personnes ont été hospitalisées avec des blessures aux torses et aux jambes, mais les autres n'ont pas été grièvement blessés. Les douze touristes ont été emportés vers le bas par l'avalanche mais n'ont pas été profondément ensevelis. Ils ont donc été en mesure de s'extirper de la neige, s'aidant les uns les autres en creusant, jusqu'à l'arrivée des sauveteurs alertés. Lorsque ceux-ci ont réussi à accéder au groupe, avec deux chiens de sauvetage, certains touristes étaient déjà en route à pied pour venir à leur rencontre. Le reste du groupe a pris soin de leur compagnon qui a été le plus grièvement blessé et était incapable de se déplacer. (Belga)