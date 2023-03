Tour de Drenthe - Victoire du Norvégien Per Strand Hagenes

Le coureur norvégien, âgé de seulement 19 ans, l'a emporté devant le Danois Tobias Lund Andersen (DSM) et le Canadien Adam De Vos (Human Powered Health). Florian Vermeersch (Lotto Dstny) a terminé 4e et premier Belge le jour de son 24e anniversaire. Prévue sur 143,2 km entre Emmen et Hoogeven, l'épreuve a été réduite à 130 km en raison des conditions météo neigeuses. Per Strand Hagenes, champion du monde juniors en 2021 à Louvain, succède au Belge Dries Van Gestel au palmarès. (Belga)