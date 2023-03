Tournoi des six nations - L'Irlande, victorieuse en Ecosse, proche du Grand Chelem

Le XV du Chardon a tenu tête aux Irlandais, qui ne menaient que 7-8 à la pause, mais deux essais coup sur coup de James Lowe et Jack Conan à l'heure de jeu ont définitivement fait basculer la rencontre. L'ouvreur irlandais Jonathan Sexton a profité d'une pénalité et de deux transformations pour égaler le record de points marqués dans le Tournoi, 557, détenu par son compatriote Ronan O'Gara. L'Irlande (19 points) trône en tête du classement avec 4 longueurs d'avance sur la France, qui a humilié l'Angleterre 10-53 samedi. L'Ecosse et l'Angleterre suivent avec 10 devant le pays de Galles (5) et l'Italie (1). Lors de la dernière journée, le 18 mars, l'Irlande recevra l'Angleterre et la France accueillera le pays de Galles. (Belga)