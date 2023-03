Ageas souhaite vendre sa filiale française

La Carac est une mutuelle opérant dans le domaine de l'épargne, de la prévoyance et de la retraite dans l'Hexagone. Les activités Vie et Retraite d'Ageas France comprennent Ageas France, Ageas Retraite, Ageas Patrimoine et Sicavonline. Fin 2022, le résultat net IFRS de ces entités s'élevait à 6,1 millions. Ageas poursuit, avec cette transaction, sa stratégie de rationalisation de son portefeuille européen et de concentration sur ses principaux marchés dans la région. Les représentants du personnel en France vont être consultés. (Belga)