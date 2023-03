Brussels Expo devient une des plus grandes installations solaires de Bruxelles.

Plus de 4,7 MWc de panneaux solaires ont été installés sur les halls et palais de Brussels Expo, avec la possibilité d'utiliser des autres toitures dans une prochaine étape. La construction de l'installation solaire a été accomplie en moins de quatre semaines. Selon Maarten Michielssens, PDG d'EnergyVision, toute l'énergie qui ne sera pas utilisée par Brussels Expo sera redirigée vers des stations de recharge situées plus loin dans la ville. « Avec ces panneaux solaires, nous poursuivons la modernisation de Brussels Expo et de nos infrastructures. Au-delà de ça, il s'agit également du développement de l'économie belge et bruxelloise tout en investissant dans de l'énergie durable », a commenté pour sa part Philippe Close. Pour le Premier échevin, en charge du Climat, les 11.000 panneaux photovoltaïques permettent à la Ville de Bruxelles de mettre très concrètement en œuvre son Plan Climat et de travailler à la diminution de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 ainsi qu'à la neutralité carbone des bâtiments communaux en 2040. (Belga)