Des personnes écrouées en France pour un possible trafic de drogues avec l'Amérique latine

Dans ce dossier lié à un trafic qui aurait été organisé depuis le sud de Paris notamment avec le Mexique et révélé par Le Parisien, ces personnes ont été mises en examen dimanche pour importation de stupéfiants en bande organisée, trafic de stupéfiants, blanchiment en bande organisée, association de malfaiteurs, corruption ainsi que pour des infractions liées aux armes, d'après cette source. Treize individus avaient été placés en garde à vue après des interpellations par des enquêteurs de la PJ de Versailles mercredi "au cœur de la Grande-Borne", un quartier sensible de l'Essonne, selon une source proche de l'enquête. D'après cette dernière, "70 kilos de cocaïne ainsi que des armes" ont été saisis. Le réseau "pouvait se faire jusqu'à 400.000 euros de bénéfice par semaine", a-t-on encore indiqué. Parmi les treize interpellés figuraient un douanier travaillant à Roissy et un salarié de la SNCF. Le premier "avait été approché depuis de nombreuses années, avec des techniques de renseignement très élaborées, notamment à travers les réseaux sociaux", et aurait été payé 45.000 euros par valise provenant notamment du Mexique, pour "fermer les yeux", a détaillé la source. "Chaque valise contenait entre 40 et 60 kilos de cocaïne et il en sortait une ou deux par semaine", a également ajouté la source proche du dossier. (Belga)