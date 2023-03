Diables Rouges - Domenico Tedesco a refusé des offres lucratives pour devenir sélectionneur des Diables

Tedesco était libre depuis son départ de Leipzig en septembre. Il a expliqué avoir été contacté par plusieurs clubs, y compris de Bundesliga. "Il y a eu des offres et aussi des discussions, mais en fin de compte, tout doit coller, et je dois avoir l'impression que les choses peuvent évoluer rapidement. Je n'ai pas ressenti cela", a expliqué Tedesco. Tedesco a été nommé à la tête de l'équipe nationale le mois passé, comme successeur de Roberto Martinez, parti après l'élimination en phase de groupes du Mondial 2022 au Qatar. Il devra mener les Diables Rouges à l'Euro 2024, dont les qualifications commenceront le 24 mars en Suède, pour son premier match à la tête de l'équipe nationale. Un amical en Allemagne suivra quatre jours plus tard. Tedesco estime que la Belgique est "un pays où les gens sont fous de football" et qu'elle possède "une équipe avec de bons joueurs qui évoluent dans toute l'Europe". Il pense que l'équipe doit "appuyer sur le bouton pour redémarrer après la déception de la Coupe du monde au Qatar." Jeune entraîneur, Tedesco affirme ne pas être intimidé par les stars présentes dans l'équipe belge, comme Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois ou encore Romelu Lukaku. "Pour moi, ce sont avant tout des personnes importantes avec qui je travaille et envers lesquelles je suis ouvert, juste et respectueux. Leur nom et leur importance dans l'équipe ne font pas de différence", a-t-il conclu. (Belga)