Femme tuée en Bretagne: sa compagne mise en examen et écrouée pour meurtre

Les gendarmes avaient été appelés vendredi vers 21H00 pour intervenir au domicile d'une femme de 28 ans, "victime de violences conjugales par sa compagne", avait indiqué le procureur de la République de Saint-Malo, Fabrice Tremel, dans un communiqué. À leur arrivée, les gendarmes qui venaient d'entendre des appels au secours à l'intérieur de l'habitation "constataient qu'une femme tenait debout contre elle à bout de bras une autre femme déjà gravement blessée", explique le procureur. Ils ont utilisé un taser pour contraindre l'agresseur à lâcher la victime qui, malgré les premiers soins, est décédée quelques minutes plus tard. Elle avait subi plusieurs blessures, notamment au niveau du thorax, d'un avant-bras et du cou, selon le médecin légiste. À l'issue de sa garde à vue, la mise en cause, née en 1998, a été déférée au pôle criminel de Rennes où elle a été mise en examen pour "homicide volontaire par conjoint ou concubin" puis placée en détention provisoire, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc. Selon plusieurs témoins, le fils de la victime âgée de cinq ans, aurait assisté à une première scène de violences. Il avait été mis à l'abri par l'un des témoins à l'extérieur de la maison puis transporté aux urgences pédiatriques de l'hôpital de Saint-Malo. (Belga)