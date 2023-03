Jupiler Pro League - Denkey risque deux matchs de suspension effective, Tanghe un et Oparé un avec sursis

Quelques minutes avant le coup de sifflet finale, Jan Vertonghen a taclé un ballon au niveau de la ligne médiane. Kevin Denkey se trouvait à proximité et a semblé sauter par-dessus la jambe du défenseur, mais a atterri avec ses crampons sur la jambe. Selon l'arbitre Bert Put, il l'a fait délibérément d'où son exclusion. Le parquet fédéral réclame une sanction sévère pour un geste jugé brutal. Outre la suspension, Denkey risque une amende de 3000 euros. Daniel Oparé (Seraing) a été renvoyé après 11 minutes, après avoir accroché par-derrière la jambe de Vincent Janssen (Antwerp) qui finalit seul au but. Anton Tanghe a commis une faute similaire sur Konan N'Dri (Eupen), à la 39e minute. Le casier disciplinaire de Tanghe étant plus rempli que celui d'Oparé, il explique la différence des sanctions proposées. Les deux joueurs risquent respectivement une amende de 500 et de 1000 euros. Si les joueurs et les équipes n'acceptent pas la proposition, le dossier sera examiné par la Commission disciplinaire pour le football professionnel mardi. (Belga)