La grève maintenue chez Equans

Ces trois sites sont à l'arrêt depuis mercredi dernier. Les syndicats et les travailleurs dénoncent l'intention de la multinationale de restructurer son service "piping", entraînant la perte de 12 emplois. Les syndicats réclament la réintégration de ces travailleurs. Vendredi dernier, une réunion a eu lieu entre les représentants du personnel et la direction de la multinationale mais elle a tourné court. "Dans les prémices, avant même les négociations, la direction a arrêté la réunion", selon M. Cuschera. "Nous n'avons pas eu de nouvelles" depuis, poursuit le permanent syndical. En conséquence, la grève se poursuit sur les sites de Fernelmont, Fleurus et Ans. (Belga)