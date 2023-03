L'ex-chef de police Glenn Audenaert devant le tribunal correctionnel de Termonde dès mardi

Le dossier porte sur le déménagement en 2011 de la police fédérale vers l'ancienne Cité administrative de l'État à Bruxelles, qui était dans le giron du magnat de l'immobilier néerlandais Frank Zweegers. Glenn Audenaert est suspecté d'avoir reçu un pot-de-vin pour pousser le dossier. Ce dernier a d'abord été inculpé de violation du secret professionnel et de faux par le juge d'instruction de Termonde en 2012 avant que la corruption passive et le blanchiment d'argent soient ajoutés aux charges en 2015. Il a été libéré sous conditions et est désormais à la retraite. Lors de l'enquête qui a duré 10 ans, Frank Zweegers ainsi que lobbyiste Koen Blijweert ont été interpellés. Ce dernier est décédé depuis, tandis que les faits sont prescrits concernant le magnat de l'immobilier. Selon l'enquête, Glenn Audenaert aurait reçu une somme de plus de 100.000 euros de la part de Koen Blijweert et de son partenaire commercial, mais l'ex-policier prétend qu'il s'agissait d'un prêt. L'affaire a notamment été ralentie par la découverte, en 2019, après des années d'enquête, que le juge d'instruction avait précédemment représenté le ministère public dans la même affaire. Le dossier n'a toutefois pas été déclaré irrecevable à l'époque, de sorte que l'enquête a pu se poursuivre. La chambre du conseil de Termonde a finalement décidé, à la fin de l'année passée, que Glenn Audenaert devait répondre devant le tribunal correctionnel. (Belga)