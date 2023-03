Oscars 2023 - Jamie Lee Curtis et Ke Huy Quan, meilleurs seconds rôles dans "Everything Everywhere"

L'interprétation libérée par Jamie Lee Curtis de Deirdre, fonctionnaire solitaire et psychorigide, qui devient une amante passionnée dans un univers parallèle où les humains ont des hot dogs à la place des doigts, lui a permis de devancer ses concurrentes Angela Bassett ("Black Panther: Wakanda Forever"), Kerry Condon ("Les Banshees d'Inisherin"), Hong Chau ("The Whale") et Stephanie Hsu ("Everything Everywhere All At Once"). Il s'agit d'un premier Oscar remporté par cette actrice légende d'Hollywood, à l'âge de 64 ans. Ke Huy Quan prend pour sa part à 51 ans une éclatante revanche sur une industrie qui l'avait complètement oublié en remportant cet Oscar: jusqu'à ce film, il avait renoncé à sa carrière d'acteur depuis les années 90, face au manque de rôles écrits par Hollywood pour des acteurs d'origine asiatique. Dans sa jeunesse il avait brillé à côté d'Harisson Ford dans "Indiana Jones et le Temple Maudit" de Steven Spielberg dans le rôle de Demi-Lune. Il avait joué un autre rôle mythique d'enfants dans "Les Goonies". Le film "Everything Everywhere All At Once" est le grand favori de cette soirée célébrant le 7e art, avec 11 nominations. (Belga)