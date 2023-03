Oscars 2023 - Les Oscars s'ouvrent avec des clins d'oeil à "Top Gun" et à la gifle de Will Smith

(Belga) La cérémonie des Oscars a débuté dimanche, avec un favori peu orthodoxe: "Everything Everywhere All At Once", une comédie déjantée dans laquelle s'entrecroisent un trou noir en forme de bagel et des sex toys utilisés comme nunchakus.