Pharmaceutique et santé au cœur d'une visite de travail de Hadja Lahbib aux États-Unis

La ministre MR arrivera dans la capitale américaine lundi soir. Des contacts diplomatiques et d'affaires y sont prévus avec, déjà, un volet "pharma". Hadja Lahbib est en effet attendue au Brookings Institute, un think tank américain, où elle participera à une conférence sur la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. La visite de travail se poursuivra à Boston, où elle doit visiter la firme Thermo Fischer, spécialisée dans le matériel de recherche et d'analyse de laboratoire, et le Koch Institute, actif dans la recherche contre le cancer. Un volet énergétique sera également au programme via une rencontre prévue avec la société belge DEME, active dans le développement de l'éolien offshore dans l'État du Massachusetts. (Belga)