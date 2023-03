Quelque 13.000 intoxications dans les écoles iraniennes et 100 personnes à l'hôpital

Ces empoisonnements choquent le pays et ont déclenché de nouvelles manifestations la semaine dernière. Les médecins parlent d'empoisonnement au gaz. Le contexte reste encore très flou. Aucun décès n'est à déplorer à ce jour. Le gouvernement iranien estime que les attaques sont ciblées. Presque toutes les écoles touchées sont réservées aux filles. Les parents et les proches sont indignés et en colère et reprochent aux autorités leur inefficacité. (Belga)