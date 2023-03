Télé MB lance un appel aux bourgmestres en vue d'un refinancement

On se souviendra qu'un audit financier mené à l'automne 2015 à la demande de la direction et du conseil d'administration de la chaîne avait révélé une situation financière très fragile, avec des dettes à combler. Les élus locaux étaient tombés d'accord, en décembre de la même année, sur un refinancement de 1 million d'euros pour la chaîne. Télé MB avait, par ailleurs, salué l'arrivée d'Olivier Evrard à direction générale de la chaîne en novembre 2021. Aujourd'hui, même si la situation de Télé MB est saine et donc sans dettes, les instances de la chaîne demandent aux communes d'augmenter leur dotation qui reste, historiquement, fixée, à 1,8 euro/habitant. "Nous restons conscients des difficultés des communes", indique, lundi, Oliver Evrard. "Nous demandons, et cette demande est très saine à nos yeux, que la dotation soit augmentée, avec un système de paliers, et nous attendons des réponses concrètes de la part des communes. Nous pourrions proposer aux communes, par exemple, des conventions au niveau des dotations, mais c'est encore un peu tôt pour évoquer cela. Mais, sans cette augmentation, nous serions en faillite comptable." La chaîne TéléMB compte actuellement quelque 26 équivalents temps plein. "Nos équipes font du bon travail, nous produisons des émissions à des prix dix fois moins chers qu'ailleurs", poursuit Olivier Evrard qui regrette, néanmoins le sous-financement actuel de sa chaîne. (Belga)