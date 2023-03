Un Jordanien exécuté pour trafic de drogue en Arabie Saoudite

Hussein Abo al-Kheir, un chauffeur jordanien âgé d'une cinquantaine d'années, a été exécuté dimanche dans la région de Tabouk (nord-ouest), selon l'agence de presse officielle SPA. Il avait été arrêté et inculpé pour "trafic de comprimés d'amphétamine", a-t-elle ajouté. Son exécution montre "la volonté du gouvernement du royaume de combattre la drogue, sous toutes ses formes, en raison du grave préjudice qu'elle cause aux individus et à la société", selon la même source. En décembre, le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire avait qualifié d'"arbitraire" la détention de Hussein Abo al-Kheir, jugeant qu'elle n'avait pas de "fondement légal." Hussein Abo al-Kheir a été torturé douze jours avant de signer un document où il admettait être coupable de trafic de drogue, sans pouvoir contacter un avocat, avaient affirmé en novembre l'ONG Reprieve, basée au Royaume-Uni, et sa sœur, Zeinab. Selon cette dernière, il avait été arrêté en 2014 alors qu'il avait été engagé comme chauffeur par une famille résidant à Tabouk. L'AFP n'a pas pu vérifier ces affirmations et les autorités saoudiennes n'étaient pas joignables dans l'immédiat. Au cours des deux dernières semaines, 11 personnes ont été exécutées dans ce royaume aux mœurs ultra-conservateurs. En 2022, 147 condamnés ont subi la peine capitale, soit plus du double qu'en 2021. Certains ont été condamnés pour des crimes liés à la drogue, alors qu'un moratoire sur ces derniers durait depuis près de trois ans. L'exécution d'Abo al-Kheir intervient exactement un an après celle en une seule journée de 81 personnes reconnues coupables de crimes liés au terrorisme. Cette exécution groupée avait suscité une vague d'indignation internationale. (Belga)