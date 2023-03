Une deuxième étoile pour "Bozar Restaurant", de Karen Torosyan

Le chef, d'origine arménienne et né en Géorgie, n'a pas caché sa joie au moment de monter sur la scène du théâtre sous les ovations de ses pairs. "On fait le plus beau métier du monde", a-t-il lancé à l'assemblée, avant d'entamer une véritable ode à la profession. "La cuisine, c'est au-delà d'une passion, c'est une vocation. Quelque chose nous réunit, on partage tous cette folie." "Je suis arrivé en Belgique il y a 25 ans, je ne parlais pas un mot de français. (...) Tout est possible. Rêvez et faites-nous rêver", a-t-il lancé à ses confrères réunis pour la grand-messe de la gastronomie. Il a ensuite dédié sa deuxième étoile à son entourage, et à André Martini, qui le dirigea vers la haute gastronomie, au chef Jean-Pierre Bruneau, puis à David Martin. "C'est le premier qui a cru en moi, qui m'a mis sous la lumière, qui m'a accompagné. On a accouché de ce bébé ensemble." "Je mesure la chance que j'ai, c'est un des plus beaux jours de ma vie", a-t-il conclu visiblement ému. Bruxelles compte désormais quatre restaurants doublement étoilés : "La Paix", "La Villa Lorraine by Yves Mattagne", "Le Chalet de la Forêt" et "Bozar Restaurant". Deux établissements de la capitale, "Barge" dans le centre-ville, qui s'est également vu décerner une étoile verte, et "Humus x Hortense" à Ixelles (qui détenait déjà l'étoile verte) ont, eux, obtenu leur premier macaron. (Belga)