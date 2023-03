Appel Liège - Douze mois de prison avec sursis pour consultation d'images pédopornographiques

Ces faits de diffusion et détention d'images à caractère pornographique ont été commis par le prévenu entre 2015 et 2020. Devant la cour, le prévenu a admis les faits et affirmé avoir compris que des enfants étaient maltraités afin de permettre la diffusion de telles images sur le réseau Internet. L'homme a raconté avoir souffert d'une mère trop présente et qui avait eu une influence négative sur la manière dont il s'était construit. Cette mère avait accepté qu'il dorme avec elle jusqu'à l'âge de 17 ans. Le parquet avait requis une peine de 24 mois de prison. La cour d'appel a finalement condamné le prévenu à une peine de 12 mois de prison avec sursis pour le surplus de la détention préventive et à une amende de 4.000 euros avec sursis partiel. (Belga)