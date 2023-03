ATP Indian Wells - Alcaraz monte en puissance

L'Espagnol de 19 ans a pris son temps pour décrocher sa 100e victoire sur le circuit, en 132 matches. Il a dominé le Néerlandais Tallon Griekspoor (ATP 36) 7-6 (7/4), 6-4 en 1h41. Sur le plan physique, Carlos Alcaraz est apparu très en jambes. Ses récentes douleurs à l'ischio-jambier droit semblent n'être qu'un mauvais souvenir. Demi-finaliste l'an passé, il vise évidemment mieux. D'autant que remporter le tournoi lui permettrait de déloger du trône mondial Novak Djokovic, forfait car non vacciné contre le Covid. Sur sa route, en 8e, se dressera le Britannique Jack Draper (ATP 56), vainqueur 7-6 (8/6), 6-2 d'Andy Murray (ATP 55). Stanislas Wawrinka (ATP 100), triple vainqueur de Grands Chelems, également en quête de sa gloire passée à 37 ans, a lui continué sa route, en remportant le duel intergénérationnel contre Holger Rune (ATP 8), de 18 ans son cadet. Les deux joueurs avaient un passif remontant à novembre dernier, quand le Danois avait battu le Suisse à Bercy. A l'époque, son comportement avait agacé "Stan the Man", qui lui avait dit: "je te conseille d'arrêter de faire le bébé sur le court". Wawrinka s'est imposé 6-2, 6-7 (5/7), 7-5. Non sans une dernière friction, quand Rune lui a lancé au moment de la poignée de main: "tu n'as rien à me dire maintenant?". "Qu'est-ce que tu veux que je te dise?", a répliqué le finaliste du tournoi en 2017. Le Suisse, en quête de son meilleur niveau après deux saisons gâchées par des blessures, affrontera l'Italien Jannik Sinner (ATP 13). Autres qualifiés, le tenant du titre Taylor Fritz (ATP 5), le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 10) et l'Américain Tommy Paul (ATP 19). (Belga)