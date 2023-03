Avions: le gouvernement flamand s'en prend à la plateforme de concertation fédérale

Le ministre-président Jan Jambon (N-VA) a adressé un courrier en ce sens au ministre fédéral, a-t-elle précisé. Lancée en 2021, cette plateforme s'est réunie six fois, mais ne dispose toujours pas de règlement, et "l'on ne sait pas vraiment comment les avis y sont établis", selon Mme Demir. Certaines zones de territoire, ajoute la ministre flamande, sont sous-représentées, aux dépens de la Flandre. Les communes plus exposées, comme Steenokkerzeel, Machelen, Zaventem et Kortenberg, ne feraient pas l'objet d'une attention suffisante. Il ne faudrait donc pas s'étonner du fait que le pourcentage de présence aux réunions est passé de 90% à 60%, selon la nationaliste flamande. Une septième réunion est programmée ce jeudi. (Belga)