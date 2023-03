Batibouw - Batibouw ouvre une édition 2023 moins longue mais plus durable

Batibouw se déroulera sous un format revisité cette année avec un nombre de jours et d'exposants réduit, après plusieurs éditions perturbées par la pandémie de coronavirus. Au total, 500 exposants sont attendus (contre 600 en 2022) sur une surface de 60.000 mètres carrés. Fisa, l'organisateur de l'événement, mise sur une fréquentation de plus de 150.000 visiteurs sur six jours. L'objectif était le même l'année dernière pour les neuf jours de salon, mais un peu plus de 116.000 personnes avaient finalement sillonné les allées de Brussels Expo. L'événement souhaite être un moteur capable d'influencer le secteur de la construction face au défi de la transition énergétique. Plusieurs zones du salon feront donc écho à cette thématique avec des espaces dédiés à l'habitat léger et modulable ("tiny houses" notamment) et à la consommation d'énergie. Les visiteurs pourront y discuter avec des experts des solutions les plus adaptées à leurs besoins. Une "academy zone" permettra aussi d'assister à des conférences ou encore de s'essayer à des workshops et des démonstrations. Le salon est accessible tous les jours de 10h à 19h, avec des nocturnes jusqu'à 21h les jeudi 16 et vendredi 17 mars. (Belga)