Batibouw - Les Engagés proposent de booster l'isolation via un dispositif sans frais

Selon eux, le dispositif de primes actuel produit des résultats très faibles en regard du défi climatique. La Belgique est le second grand émetteur résidentiel de CO2 en Europe après le Luxembourg. La proposition des Engagés repose sur un contrat entre trois parties : Un auditeur énergétique agréé ou architecte chargé d'identifier les bâtiments à isoler prioritairement, démarcher les propriétaires, dresser le bilan énergétique, définir un projet d'isolation (travaux prioritaires), trouver les corps de métiers, valider les devis, suivre le chantier, etc. Un "tiers-Investisseur" qui finance les travaux grâce à un emprunt à taux zéro octroyé par le Fond d'Isolation du Bâtiment, branche du Fond Climat et Social, en direct ou via les banques et se rembourse en prélevant directement sur la facture énergétique ("on-bill financing") 50% des économies d'énergie réalisées, pendant maximum 40 ans. Le "propriétaire" - ou l'occupant en cas de location - qui profite de factures énergétiques réduites sans avoir le moindre risque ni tracas. Celui-ci gagnerait en confort thermique et serait protégé des futures augmentations des prix de l'énergie (taxe carbone dès 2027 dans l'UE, pression sur le marché du gaz et du pétrole,?) vu qu'il en devient moins dépendant. Il bénéficierait aussi de l'éventuelle plus-value immobilière due aux travaux et à l'évolution du marché immobilier. D'après les Engagés, le tout se ferait en concertation avec les propriétaires, en s'inspirant donc pour partie du modèle du placement des panneaux solaires par tiers-investisseur à Bruxelles. Le propriétaire n'aurait pas de tracas à se faire et l'absence de compétence ou de temps ne sera plus une excuse. (Belga)