Biden invite Sunak à Washington en juin

Les deux dirigeants se trouvaient à San Diego, aux Etats-Unis, à l'occasion du lancement, avec l'Australie, d'un spectaculaire programme de sous-marins à propulsion nucléaire, destiné à tenir tête à la Chine dans le Pacifique. "Le président et le Premier ministre ont discuté de l'importance de continuer à approfondir les relations économiques solides et résilientes entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis", a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué, précisant que "le président Biden (avait) invité le Premier ministre Sunak à se rendre à Washington en juin pour continuer cette conversation". "Les Etats-Unis et le Royaume-Uni travailleront et investiront ensemble pour mener la transition vers une énergie verte, favoriser les industries du futur et stimuler la résilience de nos économies", précise le communiqué. Plus tôt, Joe Biden avait dit avoir "l'intention" de se rendre en Irlande et en Irlande du nord, après que le Premier ministre britannique l'eut invité à venir commémorer la signature de l'accord de paix dit du "Vendredi saint". (Belga)