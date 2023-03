Cyclone Freddy: le bilan monte à 190 morts au Malawi (Infographie)

"Le nombre de morts est passé de 99 (...) à 190, avec 584 blessés et 37 disparus", a précisé dans un communiqué le Bureau national de gestion des catastrophes. Après avoir touché terre pour la seconde fois pendant le week-end au Mozambique, tuant au moins 10 personnes, Freddy s'est dirigé lundi aux premières heures du jour vers le sud du Malawi voisin. L'état de catastrophe a été déclaré dans la région de Blantyre, capitale économique épicentre de la catastrophe. Ce pays paie jusqu'ici le plus lourd tribut au retour du cyclone tropical, lequel a suivi un trajectoire en boucle rarement répertoriée par les météorologues. Freddy avait frappé une première fois l'Afrique australe fin février. Après une traversée inédite de plus de 10.000 km d'est en ouest dans l'océan Indien, il avait touché terre à Madagascar avant de frapper le Mozambique. Le bilan était alors de 17 morts. Se rechargeant en intensité et en humidité au-dessus des mers chaudes, avec des vents supérieurs à 220 km/h, Freddy a ensuite fait demi-tour, revenant s'abattre sur l'Afrique australe deux semaines plus tard. Il a fait 10 morts la semaine dernière en revenant à Madagascar. Freddy s'est formé au large de l'Australie début février et sévit dans l'océan Indien depuis 36 jours. NOTE POUR LES REDACTIONS, non destinée à être publiée: Pour un graphique interactif, rendez-vous sur https://platform.localfocus.nl/belga/#/map/7133de5ddb08caeaa06b57541ed4238eea4caad48597faa1537c36cc794c7e33/ .Les graphiques sont mis en forme en respectant votre charte graphique et dans des formats destinés à être publiés en ligne. Les graphiques sont proposés gratuitement aux clients de Belga media dans une phase test. (Belga)