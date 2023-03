Diables Rouges - Simon Mignolet: "Je veux continuer ma carrière le plus longtemps possible"

Appelé pour la première fois en équipe nationale le 25 mars 2011 en Autriche (victoire 0-2), Simon Mignolet compte 129 sélections, mais seulement 35 caps, avec les Diables. Titulaire huit matchs consécutifs, il avait ensuite dû laisser sa place au jeune Thibaut Courtois, dont il est devenu la doublure. "Je suis très fier d'avoir joué ses 35 matchs avec les Diables", dit le Soulier d'Or, auteur de 10 "clean sheats" en sélection. "Bien sûr, je sais que je compte beaucoup plus de sélections, mais c'est parce qu'il y avait un grand Thibaut Courtois devant moi. J'aurais joué beaucoup plus s'il n'avait pas été là, mais grâce à lui et à la génération qu'on a eue, on a connu beaucoup de succès durant mes années en équipe nationale. Je dois le remercier, ainsi que mes coéquipiers et tout le monde à la fédération pour tous les moments que j'ai vécus", ajoute Mignolet. Domenico Tedesco, le nouveau sélectionneur des Diables, dévoilera vendredi sa première sélection pour le match du 24 mars en Suède, première étape des qualifications pour l'Euro 2024. "Il y a un nouveau coach et un nouvel esprit", avance Mignolet. "Je crois que c'était nécessaire qu'il y ait quelqu'un de nouveau pour amener un nouvel élan dans le groupe. J'ai un bon sentiment. J'espère qu'ils pourront gagner en Suède et se qualifier pour l'Euro". (Belga)