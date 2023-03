Direction et syndicats d'Ores se réuniront le 24 mars en vue de la signature d'un accord

(Belga) Direction et syndicats du gestionnaire de distribution de gaz et d'électricité Ores devraient se retrouver le 24 mars prochain pour signer les textes d'accord en négociation depuis plusieurs semaines, ont confirmé les différentes parties mardi après-midi. Si la CNE et la CSC BIE (bâtiment industrie et énergie) signeront l'ensemble de l'accord, Gazelco ne signera que le texte relatif à la prime de résultats.