JO 2024 - La Belgium House de Paris 2024 sera à deux pas de l'Arc de Triomphe (Infographie)

A 500 jours de l'ouverture des Jeux, le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) a présenté la future Lotto Belgium House qui attend 30.000 supporters. Elle sera installée dans les prestigieux Salons Hoche, situés sur l'avenue homonyme, une des douze artères qui mènent à l'Arc de Triomphe. Le symbole n'échappera à personne. Installée sur deux étages, elle comprendra au rez-de-chaussée un "sports bar" doté de nombreux écrans pour suivre les JO et une zone d'activité ainsi qu'un concept store.be. Une cour intérieure en plein air permettra de profiter du beau temps. Le vaste hall de célébration avec un grand écran sera situé à l'étage. Il accueillera les concerts des artistes belges qui viendront se produire. Le .be Bistro permettra de se désaltérer et de profiter d'une petite restauration. Une zone "hospitality" pour les sponsors et VIP bénéficiera d'une restauration assurée par des chefs étoilés au Michelin. Enfin, un rooftop offrira une superbe vue sur Paris. Le "day pass" comprenant une boisson coûtera 15 euros, le "night pass" 25 euros. Les billets seront disponibles en fin d'année sur le site www.lottobelgiumhouse.be. Deux mille personnes par jour, mille par session, pourront profiter de 10 heures à 3 heures de la "Maison Belgique" dans un site habitué à célébrer les vedettes. Avant de devenir l'un des lieux les plus emblématiques d'accueil des grands événements le 9 de l'avenue Hoche abritait la maison de disque Barclay qui employa notamment un des plus célèbres artistes belges ... Jacques Brel.