Le volcan Merapi en Indonésie crache des nuages chauds de cendres et de gaz (Infographie)

L'éruption a duré 160 secondes. Elle a rejeté des débris volcaniques brûlants sur la rivière Krasak, selon le Centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques, une agence gouvernementale qui surveille l'activité volcanique. Aucune victime ni aucun dégât n'ont été signalés, mais l'agence a demandé aux résidents et aux touristes de rester à l'écart d'un rayon de cinq kilomètres autour du sommet. Le mont Merapi, qui signifie "montagne de feu" en javanais, est situé à la frontière des provinces de Java central et de Yogyakarta, à environ 400 kilomètres au sud-est de Jakarta, la capitale. Le volcan entre en éruption de manière intermittente depuis 2020, obligeant des milliers de personnes à évacuer leurs maisons. La dernière éruption majeure du mont Merapi s'est produite en 2010, lorsqu'elle a tué plus de 350 personnes et en a déplacé environ 400.000 autres. NOTE POUR LES REDACTIONS, non destinée à être publiée: Pour un graphique interactif, rendez-vous sur https://platform.localfocus.nl/belga/#/map/bb9519380c7d31c5e636a1d031b660a2b70576af9131bf41e08d76aa333c47ea/ .Les graphiques sont mis en forme en respectant votre charte graphique et dans des formats destinés à être publiés en ligne. Les graphiques sont proposés gratuitement aux clients de Belga media dans une phase test. (Belga)