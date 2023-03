Ligue des Champions - Klopp croit à un miracle pour Liverpool à Madrid: "Nous allons essayer"

"S'il y a ne serait-ce qu'un pour cent de chances, j'aimerais le saisir", a déclaré le coach des Reds mardi soir. "Nous nous trouvons sommes face à un adversaire extrêmement fort. Nous allons essayer de gagner le match. Et même si c'est difficile, je crois que c'est possible." Les Anglais doivent gagner par trois buts d'écart lors du match retour mercredi soir pour au moins arracher les prolongations. "Je pense que 100 % des gens dans cette salle pensent que nous n'avons aucune chance. Et si je suis le seul à y croire un peu, ce n'est pas grave. C'est le football et nous allons essayer", a conclu Klopp. (Belga)