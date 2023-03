Ligue des Champions - Manchester City et Haaland ont déroulé face à Leipzig

Par rapport à Crystal Palace, Pep Guardiola a apporté un changement: De Bruyne a pris la place de Phil Foden. A Leipzig, Marco Rose a opté pour un dispositif un peu plus défensif en préférant le milieu Kevin Kampl à l'attaquant André Silva. Cela n'a pas empêché City de construire tranquillement son jeu. Ainsi Gündogan a placé juste au-dessus son drop sur un centre De Bruyne (3e). et Janis Blaswich est sorti de sa cage pour bloquer Haaland (11e). Toutefois, le Norvégien a signé un doublé éclair en 1:18: il a transformé un penalty accordé pour une faute de main de Benjamin Henrichs (22e, 1-0) et a repris de la tête un ballon renvoyé par la transversale sur une frappe à distance de De Bruyne (24e, 2-0). Ce n'était pas tout: sur un coup de tête de Ruben Dias, le ballon dévié pas Blaswich a longé la ligne et Haaland s'est précipité pour contrer Amadou Haidara (45e+2, 3-0). Après la pause, les Citizens ont continué à dérouler. Gündogan a enfoncé les Roten Bullen d'une frappe croisée (49e, 4-0) et Haaland a encore surgi sur un mauvais renvoi de la défense (53e, 5-0). Le Norvégien était encore présent au rebond sur un ballon repoussé par Blaswich (57e, 6-0). Les Mancuniens n'étaient pas rassasiés à l'image de De Bruyne. Après avoir été averti pour contestation après une faute dans le camp adverse (67e), le Diable rouge a marqué son but d'une frappe enroulée du droit des 20 mètres (90e+2, 7-0) (Belga)