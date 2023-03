Une centaine de personnes ont pris part au hackathon wallon à Charleroi

(Belga) Cent dix personnes ont pris part ce week-end au hackhaton "Citizens of Wallonia" à Charleroi. Soutenu par la Wallonie, l'événement de programmation informatique a rassemblé des étudiants, des entreprises, des professionnels et des citoyens. Dix-neuf équipes ont été constituées et ont développé durant 48 heures des prototypes d'applications innovantes au service des citoyens, des collectivités et des territoires intelligents. Opération Lambo a remporté le Grand Prix grâce à son projet de livraison par drone pour transporter des éléments médicaux légers entre deux hôpitaux, a indiqué mardi l'organisateur FuturoCité.