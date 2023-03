Annic Bosmans devient la nouvelle CEO de Randstad Group Belgique et Luxembourg

Elle succède ainsi à Herman Nijns, qui rejoint l'Executive Leadership Team de Randstad en qualité de Chief Executive pour l'Europe du Sud et l'Amérique latine. Outre Annic Bosmans et Herman Nijns, d'autres Belges ont des postes à responsabilités au sein de Randstad. Ainsi Myriam Beatove Moreale fait partie depuis quelques semaines du conseil d'administration de Randstad en tant que Chief Human Resources Officer. À ce titre, elle est responsable des 46.000 employés du holding dans le monde. Cette Liégeoise a notamment travaillé chez Cargill et AB InBev. Enfin, Dominique Hermans, qui dirigeait auparavant Randstad Pays-Bas, est responsable de l'Europe du Nord au sein du holding Randstad depuis janvier. (Belga)